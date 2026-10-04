Świat Akcja na wschodnim wybrzeżu USA. Znaleziono szczątki samolotu Oprac. Aleksandra Sapeta |

USA. Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki zaginionego samolotu medycznego Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Minister transportu Kanady Steven MacKinnon poinformował na X, że na pokładzie samolotu znajdowało się czworo obywateli jego kraju. Pozostałe dwie osoby pochodziły z Bermudów.

I am aware of reports of a Canadian-registered air ambulance aircraft that went missing while travelling from Bermuda to Boston.



Four Canadians are among the six people on board. My thoughts are with everyone on board, as well as their families, loved ones and colleagues during… — Steven MacKinnon (@stevenmackinnon) October 3, 2026 Rozwiń

Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wyspy Nantucket, gdzie Straż Przybrzeżna zlokalizowała szczątki maszyny.

Wcześniej Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zawiadomiła Straż Przybrzeżną o utracie kontaktu z odrzutowcem Gulfstream lecącym z Bermudów do Bostonu.

USA. Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki zaginionego samolotu medycznego Źródło zdjęcia: Reuters

Samolot zmniejszył wysokość i utracił kontakt z kontrolerami

Z danych serwisu FlightAware wynika, że samolot należący do firmy Latitude Air Ambulance wystartował z Bermudów w sobotę o godzinie 00.41 czasu lokalnego (godzina 5.41 w Polsce). Przez większą część lotu maszyna utrzymywała wysokość około 7,3 tysiąca metrów. Krótko przed utratą kontaktu z kontrolerami, w ciągu około dwóch minut, obniżyła pułap o blisko cztery tysiące metrów.

Rząd Bermudów przekazał, że pozostaje w kontakcie z władzami USA oraz rodzinami pasażerów. - Modlimy się, aby cała szóstka została odnaleziona cała i zdrowa - przekazał premier Bermudów David Burt.

Latitude Air Ambulance ma siedzibę w kanadyjskiej prowincji Ontario i świadczy usługi ewakuacji medycznej.

Źródło: Google Maps