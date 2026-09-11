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Świat

Odczytywanie nazwisk, siedem chwil ciszy. Tak Nowy Jork upamiętnia ofiary zamachu

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Ceremonia upamiętniająca 25. rocznicę zamachów ataków na World Trade Center
Nowy Jork. Trwają obchody 25. rocznica zamachów z 11 września 2001 roku
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Jeenah Moon / POOL
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W Nowym Jorku rozpoczęły się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów z 11 września 2001 roku. Głównym ich punktem jest odczytanie przez bliskich nazwisk tych, którzy stracili życie. Uroczystości obywają się w miejscu, gdzie stały zburzone przez terrorystów z Al-Kaidy wieże World Trade Center.

W nowojorskim parku pamięci rozpoczęły się w piątek uroczystości upamiętniające ofiary zamachów z 11 września 2001 roku.

Głównym punktem nowojorskich obchodów, tak jak w poprzednich latach, jest odczytanie przez bliskich nazwisk wszystkich ofiar. Przerywane jest sześcioma chwilami ciszy w minutach uderzeń samolotów w wieże WTC, zawalenia się wież, uderzenia samolotu w budynek Pentagonu i rozbicia się samolotu w Pensylwanii.

Po raz pierwszy zarządzono siódmą chwilę ciszy mającą być uhonorowaniem ratowników i ocalałych, którzy od tego czasu zmarli na choroby będące skutkiem wydarzeń z 11 września.

Ceremonia upamiętniająca 25. rocznicę zamachu na World Trade Center
Ceremonia upamiętniająca 25. rocznicę zamachu na World Trade Center
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jeenah Moon / POOL

W uroczystości biorą udział wiceprezydent J.D. Vance, byli prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden, obecny burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani oraz Rudy Giuliani, który sprawował ten urząd w czasie ataków z 11 września 2001 roku.

Bill Clinton, Michelle Obama i Barack Obama
Bill Clinton, Michelle Obama i Barack Obama
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Zamachy z 11 września 2001 roku

Prezydent Donald Trump uczestniczy w równolegle odbywającej się uroczystości przed budynkiem Pentagonu, w ścianę którego uderzył trzeci z samolotów porwanych przez terrorystów. Tam zaplanowano przemówienie głowy państwa.

11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci - w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W najbardziej śmiercionośnym zamachu terrorystycznym w historii USA zginęło 2996 osób, a tysiące zostały ranne.

Po zamachach NATO po raz pierwszy i jedyny w historii uruchomiło art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Nowy JorkUSADonald TrumpBarack ObamaZamachy 11 września
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