Odczytywanie nazwisk, siedem chwil ciszy. Tak Nowy Jork upamiętnia ofiary zamachu
W nowojorskim parku pamięci rozpoczęły się w piątek uroczystości upamiętniające ofiary zamachów z 11 września 2001 roku.
Głównym punktem nowojorskich obchodów, tak jak w poprzednich latach, jest odczytanie przez bliskich nazwisk wszystkich ofiar. Przerywane jest sześcioma chwilami ciszy w minutach uderzeń samolotów w wieże WTC, zawalenia się wież, uderzenia samolotu w budynek Pentagonu i rozbicia się samolotu w Pensylwanii.
Po raz pierwszy zarządzono siódmą chwilę ciszy mającą być uhonorowaniem ratowników i ocalałych, którzy od tego czasu zmarli na choroby będące skutkiem wydarzeń z 11 września.
W uroczystości biorą udział wiceprezydent J.D. Vance, byli prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden, obecny burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani oraz Rudy Giuliani, który sprawował ten urząd w czasie ataków z 11 września 2001 roku.
Zamachy z 11 września 2001 roku
Prezydent Donald Trump uczestniczy w równolegle odbywającej się uroczystości przed budynkiem Pentagonu, w ścianę którego uderzył trzeci z samolotów porwanych przez terrorystów. Tam zaplanowano przemówienie głowy państwa.
11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało cztery samoloty pasażerskie. Dwa uderzyły w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci - w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W najbardziej śmiercionośnym zamachu terrorystycznym w historii USA zginęło 2996 osób, a tysiące zostały ranne.
Po zamachach NATO po raz pierwszy i jedyny w historii uruchomiło art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.