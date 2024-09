137 tysięcy. Zełenski o rosyjskich zbrodniach wojennych

Rosyjscy żołnierze popełnili około 137 tysięcy zbrodni wojennych w Ukrainie - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji "United for Justice". Dodał, że są to tylko te zbrodnie, które udało się udokumentować.

- Jednoczy nas teraz pragnienie sprawiedliwości - nas i wszystkich, którzy z nami współpracują, by chronić ludzkie życie i nasz kraj przed rosyjskimi atakami. Dziś jest co najmniej 137 tysięcy powodów, dla których powinniśmy kontynuować tę pracę. 137 tysięcy to liczba zbrodni wojennych popełnionych obecnie przez Rosję - mówił prezydent.

"Każdy kraj musi wiedzieć"

Zełenski precyzował, że są to tylko te przestępstwa, o których wiadomo. Dodał, że są to "zbrodnie przeciwko pokojowi i ludzkości, przeciwko naszemu państwu, przeciwko naszemu narodowi, przeciwko Ukrainie i Ukraińcom". - Prawdopodobnie nie ma kraju, w którym nie słyszano by o tym, co okupant zrobił na naszej ziemi i przeciwko naszym ludziom. I każdy kraj musi wiedzieć, że okupant zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to wszystko - powiedział.