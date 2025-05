Rosjanie ostrzelali stolicę. Są zabici, wśród rannych dzieci

Zmasowany atak rosyjskich dronów Kijów Źródło: DSNS Ukraina

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

1168 dni temu rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę. Co najmniej dwie osoby zginęły, a pięciu zostało rannych w wyniku środowego ataku rosyjskich dronów na Kijów. W ramach kolejnej wymiany jeńców 205 żołnierzy powróciło do Ukrainy z rosyjskiej niewoli Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy poinformowała w środę nad ranem o ataku rosyjskich dronów na Kijów. W wyniku uderzenia bezzałogowców dwie osoby zginęły, a co najmniej pięć zostało rannych, w tym czworo dzieci.

Służba przekazała, że drony uderzyły w wieżowce w dwóch dzielnicach Kijowa. W kilku mieszkaniach wybuchły pożary.

Budynek w Kijowie po ataku rosyjskiego drona Źródło: DSNS Ukrainy

> W ramach kolejnej wymiany jeńców 205 żołnierzy powróciło do Ukrainy z rosyjskiej niewoli - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W sumie od marca 2022 roku uwolniono 4757 obywateli Ukrainy w drodze negocjacji i wymian - powiadomił Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

At home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

----

Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/GEuWqhXCLc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2025 Rozwiń

> W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 119 starć bojowych - poinformował we wtorkowym sprawozdaniu sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na odcinkach pokrowskim i łymańskim (obwód doniecki).

> Byliśmy dotąd największym krajem wspierającym Ukrainę i pozostajemy nim - oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Mówiła też między innymi o negocjacjach pokojowych.

> Liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego rosyjskiego ataku na miasto Sumy na północnym wschodzie Ukrainy wzrosła do trzech. Rannych jest 11 osób - przekazały lokalne władze. Wcześniej administracja wojskowa obwodu sumskiego informowała o jednej ofierze śmiertelnej i sześciorgu poszkodowanych, głównie dzieciach.

> Niedługo po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa nowy szef Pentagonu Pete Hegseth wydał rozkaz wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy. Prezydent USA nie miał o tym wiedzy - podał we wtorek Reuters. Do wznowienia transportów doszło kilka dni później. Miało się to stać po interwencji Mike'a Waltza, byłego doradcy Donalda Trumpa.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo