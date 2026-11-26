Rzeszów Prokuratura: groził, szarpał, uderzał o ścianę. Tylko dlatego, że sąsiadka jest Świadkiem Jehowy Oprac. Tomasz Mikulicz |

Sanok (Podkarpackie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Z ustaleń śledczych wynika, że 69-letni mieszkaniec Sanoka kierował wobec swojej ponad 70-letniej sąsiadki groźby karalne pozbawienia życia i uszkodzenia ciała z powodu jej przynależności wyznaniowej. Miał ją też publicznie znieważać.

Zaczęło się gdy kobieta zamieszkała w sąsiedztwie

Sąsiadka jest Świadkiem Jehowy. Jak informuje prowadzący śledztwo prokurator Grzegorz Kazimierski z Prokuratury Rejonowej w Krośnie, agresywne zachowania 69-latka zaczęły się, gdy kobieta zamieszkała w jego sąsiedztwie. Nie była to też sytuacja jednorazowa, ale ciągła.

- Z powodu przynależności wyznaniowej pokrzywdzonej naruszył także jej nietykalność cielesną poprzez szarpanie i uderzenie o ścianę - zaznacza prokurator Kazimierski.

"Nie uważa, że to coś złego"

Dodał, że oskarżony zasadniczo nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

- Twierdził, że użył wobec pokrzywdzonej pewnych słów, jakich "się używa" w stosunku do osób tego wyznania, ale nie uważa, że to coś złego - informuje prokurator.

Zaznacza jednocześnie, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na popełnienie przez oskarżonego zarzucanych mu przestępstw. Grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.