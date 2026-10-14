Rzeszów Głodówka trwa, rozmowy nie przynoszą efektów. Kryzys w sanockim szpitalu Filip Czekała |

Protest w szpitalu w Sanoku przybiera na sile Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

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W sanockim szpitalu nadal nie udało się osiągnąć porozumienia. Związek pielęgniarek i położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw. Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki.

- Na ten moment nie ma żadnego przełomu - powiedziała dziennikarzom Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, działającego w szpitalu. Jak podkreśliła, odwołanie dyrektorki to jedyny postulat związku. - Mamy jeden postulat i chcemy go spełnić - dodała.

"Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym"

Środowe rozmowy z zarządem nazwała "czasem straconym". - Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym - powiedziała.

Dodała, że związki rozważają pozwy oraz zawiadomienie prokuratury, między innymi w sprawach dotyczących wyrównania wynagrodzeń, niewypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz nieodprowadzonych składek.

Przewodnicząca zarzuciła dyrektorce szpitala "korporacyjny, autorytarny" styl zarządzania. - Stoimy na stanowisku, że nie ma platformy do porozumienia z panią dyrektor - powiedziała Sawicka.

Sawicka nie przesądziła, czy protest głodowy będzie kontynuowany. - Musimy ustalić, co będziemy robić dalej - powiedziała.

Dyrektorka szpitala zapewnia, że sytuacja jest stabilna. - Jesteśmy w trakcie reorganizacji i różnych zmian, które prowadzą do tego, żeby szpital miał jak najmniej długów. Na ten moment wszystkie procesy odbywają się płynnie. Nie ma żadnych żadnych problemów z przyjmowaniem pacjentów na wszystkie oddziały, z prowadzeniem procedur. Wszystko się odbywa płynnie, bez problemów - powiedziała Wioletta Kacperska w rozmowie z TVN24.

Szósty dzień głodówki

Protest głodowy w sanockim szpitalu rozpoczął się w czwartek 8 października o godzinie 16.30. Przystąpiły do niego cztery osoby. W poniedziałek protestujących było już 50.

Uczestnicy protestu nie jedzą, piją wyłącznie wodę. Osoby, które głodują od początku, są już bardzo osłabione, część z nich wymagała podawania kroplówek.

Starosta nie widzi podstaw do odwołania dyrektorki

Starosta sanocki Robert Pieszczoch powiedział, że spośród pięciu związków, gotowe do rozmów są trzy. Dwa związki - pielęgniarek i położnych oraz Solidarność - nie zgodziły się na mediację. Zarząd powiatu będzie jednak szukać mediatora.

Starosta podkreślił, że Wioletta Kacperska kieruje szpitalem od końca sierpnia, a częste zmiany na stanowisku dyrektora utrudniłyby restrukturyzację. Od objęcia przez nią funkcji zwolniono 65 osób, a około 20 kolejnych otrzymało wypowiedzenia.

Pieszczoch wskazał także na poprawę wyniku finansowego szpitala. Za ostatni miesiąc wyniósł on 2,3 miliona złotych, podczas gdy w niektórych wcześniejszych miesiącach tego roku było to około 4 miliony złotych. Zadłużenie placówki przekracza 220 miliony złotych, a od sierpnia pracownicy otrzymują 70 proc. wynagrodzenia.

Starosta przyznał, że dyrektorka popełniła kilka błędów, ale jego zdaniem nie ma podstaw do jej odwołania. - Po wysłuchaniu wszystkich stron nie ma podstaw, żeby odwołać panią dyrektor p powiedział.