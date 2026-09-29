Pędził 117 km/h, wiózł żonę i dzieci. Miał blisko 1,2 promila
Policjanci z jasielskiego wydziału ruchu drogowego patrolowali Stary Żmigród, gdy zmierzyli prędkość Volkswagena. Samochód poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 117 km/h. Kierowca dodatkowo nie zastosował się do znaku w postaci linii jednostronnie przekraczalnej.
Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 45-latek, a razem z nim podróżowali jego żona i dwoje dzieci. Policjanci zwrócili uwagę na stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie.
Mundurowi zatrzymali 45-latkowi prawo jazdy, a samochód przekazali jego trzeźwej żonie.
Mieszkaniec powiatu brzozowskiego odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie i przestępstwo. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.