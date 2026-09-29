Rzeszów Pędził 117 km/h, wiózł żonę i dzieci. Miał blisko 1,2 promila Oprac. Martyna Sokołowska |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP Jasło

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Policjanci z jasielskiego wydziału ruchu drogowego patrolowali Stary Żmigród, gdy zmierzyli prędkość Volkswagena. Samochód poruszał się poza obszarem zabudowanym z prędkością 117 km/h. Kierowca dodatkowo nie zastosował się do znaku w postaci linii jednostronnie przekraczalnej.

W aucie wiózł żonę z dwójką dzieci Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Za kierownicą siedział 45-latek, a razem z nim podróżowali jego żona i dwoje dzieci. Policjanci zwrócili uwagę na stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem wykazało blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Mundurowi zatrzymali 45-latkowi prawo jazdy, a samochód przekazali jego trzeźwej żonie.

Mężczyzna miał w organizmie 1,2 promila alkoholu Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Mieszkaniec powiatu brzozowskiego odpowie przed sądem za popełnione wykroczenie i przestępstwo. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.