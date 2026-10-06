Rzeszów Zjeżdżał z ronda, śmiertelnie potrącił rowerzystę

Zjeżdżał z ronda, potrącił rowerzystę. 71-latek nie przeżył Źródło wideo: KPP Jarosław Źródło zdj. gł.: KPP Jarosław

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Do zdarzenia doszło w Muninie na ul. 3 Maja. Na miejsce przyjechali policjanci jarosławskiej drogówki, którzy wstępnie ustalili, że 37-letni mieszkaniec gminy Wiązownica, kierujący Audi, zjeżdżając z ronda, potrącił 71-letniego rowerzystę. Mężczyzna przejeżdżał przez oznakowane przejście dla pieszych.

71-letni mieszkaniec gminy Jarosław trafił do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Życia 71-letniego rowerzysty nie udało się uratować Źródło zdjęcia: KPP Jarosław

Kierujący Audi był trzeźwy.

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wykonali oględziny miejsca zdarzenia, sporządzili jego szkic i zabezpieczyli ślady. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku są wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.