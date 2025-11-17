Ewakuacja w popularnej restauracji, dwie osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło w Mielcu Źródło: Google Maps

Służby ratunkowe zostały zaalarmowane w niedzielę o godzinie 21.17. Jak informował dyżurny stanowiska kierowania podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej, z restauracji przy ulicy Moniuszki w Mielcu ewakuowano 40 osób, w tym 21 pracowników.

- Czterech pracowników restauracji zgłosiło złe samopoczucie. Dwie osoby zostały przewiezione na obserwację do szpitala - przekazał strażak.

Straż pożarna: zawinił środek do czyszczenia podłóg

Jak poinformował w poniedziałek rano młodszy brygadier Bartłomiej Bieniek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, powodem zdarzenia było zbyt duże stężenie w powietrzu środka chemicznego do czyszczenia podłóg.

Dodał, że działania służb zakończyły się w poniedziałek po godzinie 2 w nocy.

