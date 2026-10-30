Rzeszów Tragedia w przedszkolu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok trzyletniego chłopca Oprac. Tomasz Mikulicz |

Trzylatek potrącony przez karetkę na terenie przedszkola. Relacja Marcina Kwaśnego (20.10.2026) Źródło zdj. gł.: Krosno112

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Do wypadku doszło w poniedziałek 19 października na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu. Odbywały się tam pokazy udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez wykładowców i studentów kierunku ratownictwo medyczne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Podczas pokazu kierowca karetki potrącił trzyletnie dziecko. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Rzeszowie. Zmarł po kilku dniach.

Potrącony trzylatek w Jedliczu. Dziecko trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Jego życia nie udało się uratować Źródło zdjęcia: Krosno112

Wstępnie wykluczono inne przyczyny śmierci

Jak informuje prokurator Krzysztof Zdunek, szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie, wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że śmierć chłopca nastąpiła wskutek obrażeń odniesionych w wyniku wypadku, a inne przyczyny śmierci dziecka zostały wykluczone.

Prokuratura czeka na pisemną opinię biegłego z Collegium Medicum w Krakowie, w której znajdą się ostateczne wyniki sekcji zwłok. Można się ich spodziewać w ciągu miesiąca.

Dziecko zostało potrącone podczas pokazów udzielania pierwszej pomocy. Przyleciał po nie śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: Krosno112

Przesłuchano kierowcę karetki i dwie opiekunki z przedszkola

Śledztwo wszczęte po zdarzeniu przez krośnieńską prokuraturę rejonową prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Po zdarzeniu do sprawy zostali zatrzymani kierowca pojazdu pokazowego oraz dwie opiekunki z przedszkola. Wszyscy po przesłuchaniu w charakterze świadków zostali zwolnieni.

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Rodzice przekazali narządy chłopca do transplantacji

Postępowanie jest w toku. Obecnie trwa analiza zapisu z kamer monitoringu. Po jej zakończeniu prokuratura podejmie decyzje dotyczące dalszych czynności.

Rodzice tragicznie zmarłego trzylatka zdecydowali się przekazać jego narządy do transplantacji.

"Mieciu… Chcemy Ci powiedzieć, że wszyscy jesteśmy z Ciebie dumni. Odszedłeś od nas i od razu stałeś się bohaterem. Swoimi małymi rączkami już robisz cuda. Tym cudem będzie uratowanie innych dzieci" - napisali. - "Jego serduszko będzie biło w innym ciele, jego cząstka będzie podróżowała po całym świecie. Uratujesz nie jedno, a kilka istnień. Pamiętaj, jesteś wyjątkowy. Dziękujemy Ci za to".