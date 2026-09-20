Nastolatek uderzył crossem w drzewo. Nie żyje
Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 21 w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu.
- Doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 16-letniego kierującego crossem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 16-latek uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu - informuje starszy aspirant Joanna Baranowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl