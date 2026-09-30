Atak w Jarosławiu. Psychiatrzy ponownie zbadają stan podejrzanego
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz poinformowała w środę, że biegli mają kilka dni na ponowną ocenę stanu psychicznego mężczyzny.
Jeśli stan 31-latka się poprawi, usłyszy zarzuty oraz zostanie przesłuchany. Prokuratura informowała wcześniej, że obecny stan psychiczny podejrzanego nie jest równoznaczny z oceną jego poczytalności w chwili zdarzenia. To, czy w momencie popełnienia zarzucanych mu czynów był poczytalny, będzie ustalane w toku śledztwa.
Podejrzany o atak 31-letni Ukrainiec Ihor M. przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, ponieważ jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Mężczyzna zostawił auto i przypadkowe osoby podwiozły go do Jarosławia.
Atak na terenie klasztoru w Jarosławiu
Na terenie opactwa w Jarosławiu mężczyzna zaatakował pięć osób. W wyniku odniesionych ran zginął ks. Stanisław Zbojnowicz, a cztery inne osoby, ks. Marek Pieńkowski, ks. Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S., doznały obrażeń zagrażających życiu.
W szpitalu wciąż pozostają jeszcze dwie najciężej ranne osoby.
Śledczy nie przesłuchali dotąd Ihora M. Wszystko dlatego, że biegli rozpoznali u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne.
31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Został tymczasowo aresztowany. Ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych.