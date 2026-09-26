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Nie żyje ksiądz. Areszt dla nożownika

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Zabójstwo w Jarosławiu
Tymczasowy areszt dla podejrzanego o atak na klasztor
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Sąd przychylił się do wniosku o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo księdza w Jarosławiu. Mężczyzna ma odbywać areszt w warunkach szpitalnych. Nożownik zaatakował pięć osób w Klasztorze Sióstr Benedyktynek.

Decyzję o aresztowaniu Ihora M. prokuratura ogłosiła w sobotę. - Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowy areszt dla podejrzanego na okres trzech miesięcy - przekazała w sobotę Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Prokurator poinformowała, że z uwagi na stan zdrowia, podejrzany nie został doprowadzony na posiedzenie aresztowe sądu z uwagi na stan zdrowia. - Również w orzeczeniu sądu znajduje się wskazanie, iż ten środek w postaci tymczasowego aresztowania winien być stosowany w warunkach szpitalnych i uzupełniła Harasz-Wołoszyn.

M. pozostanie w areszcie co najmniej do 23 grudnia 2026 roku.

Pytana, jak wygląda tymczasowy areszt w warunkach szpitalnych, Harasz-Wołoszyn wyjaśniła, że mężczyzna trafi do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu, a jego stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany. - Niezwłocznie po ustaniu przesłanki determinującej jego zły stan zdrowia, w ciągi siedmiu, dni prokurator ma obowiązek wykonać z jego udziałem czynności procesowe - uzupełniła.

Nie będzie przesłuchania podejrzanego Ihora M. Biegli wskazali na ostre zaburzenia psychotyczne
Źródło: TVN24

Jeszcze nie został przesłuchany

31-latek został przebadany przez biegłych lekarzy, którzy stwierdzili, że mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne, a jego stan wyklucza przesłuchanie.

- Mamy już opinię biegłych psychiatrów. Psychiatrzy stwierdzili, że opiniowany Ihor M., w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych - mówiła w piątek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Śledczy podkreślili jednocześnie, że wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie bieżącego stanu zdrowia M., a nie jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa.

- To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa - zaznaczyła Taciuch-Kurasiewicz.

Policja ustaliła z kim Ihor M. przemieszczał się w stronę Jarosławia od przejścia granicznego w Korczowej. Śledczy oczekują także na wyniki laboratoryjnych badań krwi mężczyzny.

Ihor M. ma obrońcę z urzędu wyznaczonego przed sąd. Śledczy podkreślają jednak, że mimo braku możliwości przesłuchania podejrzanego, postępowanie będzie kontynuowane.

Zabójstwo w Jarosławiu
Zabójstwo w Jarosławiu
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Atak nożownika w klasztorze

Do ataku doszło w czwartek około godziny 9.30 na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Tam mężczyzna zaatakował pięć osób nożem kuchennym. Wśród poszkodowanych są duchowni, a w szpitalu zmarł jeden z księży. Na miejscu zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy. Z ustaleń wynika, że użył noża, który zabrał z kuchni opactwa.

Źródło: tvn24.pl / PAP
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