Rzeszów Nie żyje ksiądz. Areszt dla nożownika Anna Winiarska |

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o atak na klasztor Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Decyzję o aresztowaniu Ihora M. prokuratura ogłosiła w sobotę. - Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowy areszt dla podejrzanego na okres trzech miesięcy - przekazała w sobotę Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Prokurator poinformowała, że z uwagi na stan zdrowia, podejrzany nie został doprowadzony na posiedzenie aresztowe sądu z uwagi na stan zdrowia. - Również w orzeczeniu sądu znajduje się wskazanie, iż ten środek w postaci tymczasowego aresztowania winien być stosowany w warunkach szpitalnych i uzupełniła Harasz-Wołoszyn.

M. pozostanie w areszcie co najmniej do 23 grudnia 2026 roku.

Pytana, jak wygląda tymczasowy areszt w warunkach szpitalnych, Harasz-Wołoszyn wyjaśniła, że mężczyzna trafi do placówki medycznej dysponującej oddziałem o wzmocnionym zabezpieczeniu, a jego stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany. - Niezwłocznie po ustaniu przesłanki determinującej jego zły stan zdrowia, w ciągi siedmiu, dni prokurator ma obowiązek wykonać z jego udziałem czynności procesowe - uzupełniła.

Nie będzie przesłuchania podejrzanego Ihora M. Biegli wskazali na ostre zaburzenia psychotyczne Źródło: TVN24

Jeszcze nie został przesłuchany

31-latek został przebadany przez biegłych lekarzy, którzy stwierdzili, że mężczyzna cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne, a jego stan wyklucza przesłuchanie.

- Mamy już opinię biegłych psychiatrów. Psychiatrzy stwierdzili, że opiniowany Ihor M., w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych - mówiła w piątek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Śledczy podkreślili jednocześnie, że wydana ekspertyza dotyczy wyłącznie bieżącego stanu zdrowia M., a nie jego poczytalności w momencie popełnienia przestępstwa.

- To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa - zaznaczyła Taciuch-Kurasiewicz.

Policja ustaliła z kim Ihor M. przemieszczał się w stronę Jarosławia od przejścia granicznego w Korczowej. Śledczy oczekują także na wyniki laboratoryjnych badań krwi mężczyzny.

Ihor M. ma obrońcę z urzędu wyznaczonego przed sąd. Śledczy podkreślają jednak, że mimo braku możliwości przesłuchania podejrzanego, postępowanie będzie kontynuowane.

Zabójstwo w Jarosławiu Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Atak nożownika w klasztorze

Do ataku doszło w czwartek około godziny 9.30 na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Tam mężczyzna zaatakował pięć osób nożem kuchennym. Wśród poszkodowanych są duchowni, a w szpitalu zmarł jeden z księży. Na miejscu zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy. Z ustaleń wynika, że użył noża, który zabrał z kuchni opactwa.