Rzeszów Pożar w restauracji Stary Młyn. "Dla osób z niepełnosprawnościami stanowi drugi dom" Martyna Sokołowska |

Pożar restauracji w Dębicy Źródło: Ratownictwo Powiatu Dębickiego

Do pożaru doszło w piątek (17 kwietnia) około godziny 15 w Dębicy przy ulicy Krakowskiej w restauracji Stary Młyn. W akcji gaśniczej brało udział kilka jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejsce przyjechała też policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Pożar udało się szybko ugasić. Przyczyna na razie nie jest znana.

Jak poinformowało kierownictwo Starego Młyna, nikomu z pracowników i gości restauracji nic się nie stało.

"Restauracja jest prowadzona przez Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji Educare et Servire. To miejsce jest czymś więcej niż pracą - dla osób z niepełnosprawnościami stanowi drugi dom, przestrzeń codziennych spotkań, rozwoju i bycia razem" - przekazał w mediach społecznościowych Antoni Kamiński z Fundacji Educare et Servire.

"Sprawdzamy skalę strat i zastanawiamy się, jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania. Zrobimy wszystko, żeby stało się to jak najprędzej i będziemy Was na bieżąco informować" - dodał.

Podziękował też służbom ratunkowym za szybką i sprawną akcję.

