Nietypowa akcja policjantów. Dziki kot na drzewie
O sprawie informuje policja w Leżajsku. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Po wyglądzie zwierzęcia ocenili, że to serwal, który niedawno uciekł z hodowli w powiecie niżańskim. Funkcjonariusze skontaktowali się z jego właścicielem.
Właściciel przyjechał na miejsce i potwierdził, że serwal należy do niego. Następnie bezpiecznie zabezpieczył zwierzę. Za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stanowiące wykroczenie z art. 77 par. 1 Kodeksu wykroczeń, policjanci pouczyli mężczyznę.
Policja przypomina, że zwierzę, które ucieknie właścicielowi, może stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla siebie. W przypadku zauważenia potencjalnie niebezpiecznego zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać ani próbować go łapać. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.