Rzeszów Nietypowa akcja policjantów. Dziki kot na drzewie Oprac. Martyna Sokołowska |

Nietypowa akcja policjantów. Egzotyczny kot na drzewie Źródło wideo: KPP Leżajsk Źródło zdj. gł.: KPP Leżajsk

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O sprawie informuje policja w Leżajsku. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Po wyglądzie zwierzęcia ocenili, że to serwal, który niedawno uciekł z hodowli w powiecie niżańskim. Funkcjonariusze skontaktowali się z jego właścicielem.

Serwal wrócił do właściciela Źródło zdjęcia: KPP Leżajsk

Właściciel przyjechał na miejsce i potwierdził, że serwal należy do niego. Następnie bezpiecznie zabezpieczył zwierzę. Za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stanowiące wykroczenie z art. 77 par. 1 Kodeksu wykroczeń, policjanci pouczyli mężczyznę.

Policja przypomina, że zwierzę, które ucieknie właścicielowi, może stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla siebie. W przypadku zauważenia potencjalnie niebezpiecznego zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać ani próbować go łapać. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.