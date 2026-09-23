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Jak dobrze znasz "Lalkę"? 10 pytań, dwa podchwytliwe

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Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Źródło zdj. gł.: mat. prasowe WBD
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"Lalka" Bolesława Prusa powraca na wielki ekran w spektakularnej filmowej odsłonie jako jedna z najważniejszych premier polskiego kina w ostatnim czasie. Reżyser Maciej Kawalski zapewniał, że film tworzył z wielkim szacunkiem dla mistrzowskiej powieści. Tę teoretycznie wszyscy znamy. Ale czy na pewno? Tych 10 pytań pomoże to ocenić.

Serial "Lalka" do czerwoności rozgrzał emocje i dyskusje nad powieścią i jej ekranową wersją. W takiej atmosferze do kin trafi już 30 września film "Lalka", w którym zobaczymy Marcina Dorocińskiego w roli Stanisława Wokulskiego, Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej oraz Marka Kondrata w roli Ignacego Rzeckiego. W drugoplanowych rolach obsada też jest gwiazdorska: Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Mateusz Damięcki jako Starski, a także Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski...

Serial Pawła Maślony dla "Netflixa" daleko odszedł od powieści "Lalka", stając się czymś w rodzaju wariacji na jej temat. Maciej Kawalski, reżyser filmu, którego koproducentem jest TVN, zapewnia, że dla niego najważniejszym punktem odniesienia podczas pracy pozostawała proza Bolesława Prusa, a film będzie stworzony z wielkim szacunkiem dla niej.

By to ocenić, warto sięgnąć po powieść. A na początek rozwiązać przynajmniej ten krótki quiz. Uwaga, zdjęcie to nie zawsze dobra podpowiedź.

Źródło: tvn24.pl
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