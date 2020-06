Wybory prezydenckie 2020. "To młodzi zdecydują, jaki będzie wynik drugiej tury"

Dr Jakub Sawulski: Ta zmiana jest fundamentalna. 62 procent głosujących w grupie 18-29 lat to jest fantastyczny wynik na tle wcześniejszych wyborów. Rok temu w wyborach parlamentarnych mieliśmy 46 procent frekwencji wśród młodych i równocześnie 66 procent w grupie 60 plus. Dwa lata temu w wyborach samorządowych głosować poszło tylko 35 procent najmłodszych wyborców.

To oczywiście trochę wynika z koronawirusa, bo ta frekwencja w grupie 60 plus była dosyć niska w porównaniu do wyborów w przeszłości. Ale skupmy się na samych młodych, bo tu zmiana jest naprawdę spora.

Nie ma jednego uzasadnienia, ale wydaje mi się, że jednak politycy coraz bardziej otwierają się – i to widać w tej wyższej frekwencji – na to medium, które dla młodych jest najważniejsze. A jak wiemy, to nie jest telewizja, tylko to internet.