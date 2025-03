Teraz może to zrobić, choć z pewnymi wyjątkami. To daje bardzo dużą władzę funkcjonariuszom interweniującym w lesie na pograniczu.

Tymczasem tak zwana presja ze strony migrantów na granicy polsko-białoruskiej aktualnie rośnie z miesiąca na miesiąc. Od początku roku do 20 marca Straż Graniczna odnotowała 2,2 tysiąca przypadków nielegalnego przekraczania granicy. Tylko w marcu było to 1,4 tysiąca prób.

- Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to nie jest sytuacja biednych migrantów, którzy są przez polską stronę źle traktowani. To jest zorganizowana akcja dywersyjna ze strony Moskwy i Mińska wymierzona prosto w bezpieczeństwo Polski i Europy i polega na organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy, co wiąże się także z ryzykiem fizycznym na naszej granicy. Będziemy, niezależnie od komentarzy, postępowali w sposób bezwzględny i będziemy chronić granicy przed każdym, kto chce ją nielegalnie przekroczyć - zadeklarował w czwartek premier Donald Tusk .

Maciej Grześkowiak: Stan prawny był taki, że w momencie, w którym osoba migrująca, migrant, zgłaszał strażnikowi granicznemu, że chciałby złożyć wniosek azylowy, powodowało to automatyczny obowiązek po stronie tegoż strażnika granicznego, żeby przyjął taki wniosek i nadał mu odpowiedni bieg. To nie oznaczało oczywiście, że wszystkie osoby, które deklarują wolę złożenia wniosku azylowego w Polsce, z automatu miały gwarantowany status uchodźcy, natomiast rodziło to obowiązek rozpatrzenia takiego wniosku. Co ważne, na potrzeby tej procedury taka osoba ma prawo do pozostania w naszym kraju.