Poznań Pokazał zdjęcie broni. Sugerował, że użyje jej na Starym Rynku w Poznaniu Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

20-latek usłyszał zarzut dotyczący fałszywego alarmu o zagrożeniu Źródło wideo: KWP Poznań Źródło zdj. gł.: KWP Poznań

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Policjanci z wydziału do walki z przestępczością cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 20-letniego mężczyznę. Podczas gry w internecie pokazał zdjęcia karabinków AR-15 i sugerował, że użyje ich na Starym Rynku w Poznaniu. Taką samą bronią posłużył się zamachowiec z Krakowa.

O całej sytuacji policjanci dowiedzieli się od dzielnicowego w Kwidzyna, który otrzymał tę informację od znajomego.

- Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Policjanci bardzo szybko zaczęli sprawdzać dane teleinformatyczne. Ustalili identyfikator gracza, dane konta oraz inne informacje, które umożliwiły ustalenie adresu zamieszkania - przekazał Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

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Miał dwie sztuki karabinków AR-15

Mężczyznę zatrzymano w Zgierzu (Łódzkie). - Tłumaczył, że wpisy i zdjęcia broni zamieścił dla żartu. Policjanci zabezpieczyli dwie sztuki karabinków AR-15, które okazały się bronią do ASG. Zabezpieczono również telefon i laptop - przekazał Święcichowski.

20-latek usłyszał już zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór. Ma też zakaz opuszczania kraju.