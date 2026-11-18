Pokazał zdjęcie broni. Sugerował, że użyje jej na Starym Rynku w Poznaniu
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 20-letniego mężczyznę. Podczas gry w internecie pokazał zdjęcia karabinków AR-15 i sugerował, że użyje ich na Starym Rynku w Poznaniu. Taką samą bronią posłużył się zamachowiec z Krakowa.
O całej sytuacji policjanci dowiedzieli się od dzielnicowego w Kwidzyna, który otrzymał tę informację od znajomego.
- Zgłoszenie zostało potraktowane bardzo poważnie. Policjanci bardzo szybko zaczęli sprawdzać dane teleinformatyczne. Ustalili identyfikator gracza, dane konta oraz inne informacje, które umożliwiły ustalenie adresu zamieszkania - przekazał Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.
Miał dwie sztuki karabinków AR-15
Mężczyznę zatrzymano w Zgierzu (Łódzkie). - Tłumaczył, że wpisy i zdjęcia broni zamieścił dla żartu. Policjanci zabezpieczyli dwie sztuki karabinków AR-15, które okazały się bronią do ASG. Zabezpieczono również telefon i laptop - przekazał Święcichowski.
20-latek usłyszał już zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.
Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór. Ma też zakaz opuszczania kraju.