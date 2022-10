Śmierć bezdomnego pod Ostrowem Wlkp. Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj 18-latkowie

Tydzień po znalezieniu ciała bezdomnego w Zacharzewie koło Ostrowa Wielkopolskiego policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o jego zabójstwo. To 18-latkowie. - Kopali go, bili rękami, drewnianym kołkiem i butelką - podaje prokurator. Obaj przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.

W nocy z 11 na 12 października na terenie pustostanu w miejscowości Zacharzew koło Ostrowa Wielkopolskiego wpłynęło zawiadomienie o znalezieniu zwłok mężczyzny. - Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. Na miejscu pracował prokurator, policjanci kryminalni oraz specjaliści z zakresu kryminalistyki. Lekarz pogotowia, który także przyjechał na miejsce, potwierdził zgon - informowała mł. asp. Małgorzata Michaś, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystko wskazywało na zabójstwo

Policjanci ustalili, że zmarły to 60-letni bezdomny. Obecny na miejscu prokurator podjął decyzję o zabezpieczeniu ciała do sekcji, bo od początku podejrzewano, że mężczyzna mógł paść ofiarą zabójstwa. Badania zwłok to potwierdziły.

- Przy tej sprawie policjanci pracowali bez przerwy, zbierając materiał dowodowy oraz przesłuchując świadków. To pozwoliło na ustalenie i zatrzymanie 20 października dwóch mężczyzn podejrzewanych o zabójstwo 60-latka - przekazuje Michaś.

Trafili do aresztu

Zatrzymano dwóch 18-latków z Ostrowa Wlkp. Obaj przyznali się do zbrodni. - Spowodowali uszkodzenia ciała, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Kopali go, bili rękami, drewnianym kołkiem i butelką – opisuje Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Nastolatkowie wyjaśnili, że tego dnia pili piwo, przemieszczali się po różnych dzielnicach miasta i nagrywali filmiki, które planowali umieścić w internecie. - Później postanowili udać się do pustostanu, wiedzieli że przebywa tam bezdomny – kontynuuje prokurator.

Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku o zastosowanie tymczasowego trzymiesięcznego aresztu wobec podejrzanych. Za zabójstwo grozi im nawet dożywocie.

Autor:FC//rzw

Źródło: TVN24.pl, PAP