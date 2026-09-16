Poznań 34 migrantów w chłodni. Dwie osoby z zarzutami Filip Czekała |

Nagradowice. Straż Graniczna zatrzymała ciężarówkę z migrantami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadodrzańska Straż Graniczna

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Funkcjonariusze Straży Granicznej w poniedziałek zatrzymali do kontroli na poznańskim odcinku autostrady A2 osobowego Forda oraz samochód ciężarowy typu chłodnia na litewskich tablicach rejestracyjnych. W części ładunkowej ciężarówki znajdowało się 34 migrantów ukrytych za specjalnie przygotowaną ścianą.

Byli to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei.

Zatrzymano 35 osób Źródło zdjęcia: Nadodrzańska Straż Graniczna

Serbowie z zarzutami

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak przekazał w środę, że w tej sprawie dwóm zatrzymanym obywatelom Serbii przedstawiono zarzut dotyczący udziału grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy Polski.

Prokurator Wawrzyniak przekazał, że po zakończeniu przesłuchań podejrzanych śledczy wystąpią do sądu o ich tymczasowe aresztowanie.

Jak informowała wcześniej Straż Graniczna przewożeni ciężarówką cudzoziemcy mieli dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Łotwy. W komunikacie dodano, że po zakończeniu niezbędnych formalności migranci zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Obu podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia.

Do zatrzymania doszło na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Nadodrzańska Straż Graniczna