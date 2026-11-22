Poznań Pożar domu w Trzciance. Nie żyją trzy osoby Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar domu szeregowego w Trzciance (Wielkopolska). Nie żyją trzy osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę w domu szeregowym w miejscowości Trzcianka niedaleko Piły. Gdy na miejsce dotarli pierwsi strażacy, pożar był już rozwinięty, a ogień był w każdym pomieszczeniu.

- W działaniach uczestniczyło 13 zastępów, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczej - przekazał TVN24 jeden ze strażaków. Jak wskazał, łącznie z ogniem walczyło 38 strażaków, a w trakcie działań współpracowali oni również "ze służbami towarzyszącymi, takimi jak pogotowie energetyczne i pogotowie gazowe".

Według informacji służb, w pożarze zginęły trzy osoby. To dwoje dorosłych - kobieta i mężczyzna - oraz dziecko w wieku około 12 lat. Uszkodzeniu uległy też dwa przylegające domy. Według ostatnich informacji ewakuowano z nich łącznie pięć osób.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu pracują służby i prokurator.