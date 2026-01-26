Tir wjechał w kwiaciarnię. "W sekundę zmiótł mój azyl"

Zalasewo. Tir wjechał w kwiaciarnię Źródło: FB/Alice Flowers Pracownia Florystyczna

Do zdarzenia doszło w podpoznańskim Zalasewie. Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 3.30. - W wyniku poślizgu, tir z naczepą uszkodził kwiaciarnię, jeszcze jeden budynek, znaki drogowe i zaparkowany samochód - poinformował mł. asp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

"Serce pęka" - mówi właścicielka kwiaciarni Źródło: FB/Alice Flowers Pracownia Florystyczna

Wiadomo, że nikt nie ucierpiał i zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowcę ukarano mandatem karnym. Służby zakończyły już działania w tym miejscu.

Na zdjęciach opublikowanych przez właścicielkę kwiaciarni widać, że z miejsca, w którym prowadziła swoje studio, nic nie zostało.

"Nie umiem ubrać słów... Serce mi pękło na milion kawałków ... Tir w sekundę zmiótł mój azyl... Na razie wiem tylko tyle, że najważniejsze że nikomu nic się nie stało" – przekazała właścicielka kwiaciarni.

Tir z naczepą wjechał w kwiaciarnię Źródło: FB/Alice Flowers Pracownia Florystyczna

Uderzył w słup, a ten runął na auto

- Od północy do godziny 10 w Wielkopolsce mieliśmy zgłoszone 202 kolizje, z czego nadal obsługujemy 104. Mamy też 14 zdarzeń drogowych, które mogą zostać zakwalifikowane jako wypadki - poinformował Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Uderzył w słup, a ten runął na jego auto Źródło: KMP Leszno

Do jednej z kolizji doszło w Lesznie na ul. Dożynkowej. "Tam kierujący dostawczym renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi wpadł w poślizg, uderzył w słup latarni, który przewrócił się na jego pojazd. Na szczęście 38-letniemu kierowcy nic się nie stało" - przekazała leszczyńska policja.

"Apelujemy do kierowców: jedź powoli i unikaj nagłych manewrów, zachowaj bezpieczną odległość między pojazdami. Zaleca się, aby piesi wybierali odpowiednie obuwie z antypoślizgową podeszwą oraz ograniczyli wyjścia z domu" - apelują od rana wielkopolscy policjanci.

