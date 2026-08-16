Poznań Kobieta postrzelona w głowę leżała na klatce schodowej. Szukają sprawcy Rafał Molenda |

Kobieta postrzelona w Swarzędzu Źródło wideo: Swarzędz LIVE Źródło zdj. gł.: Swarzędz LIVE

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Nieprzytomną kobietę znaleziono na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielka Rybacka w Swarzędzu. Poszkodowana w stanie bezpośredniego zagrożenia życia została przewieziona do szpitala. Policja prowadzi intensywne poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o związek ze sprawą.

- Zgłoszenie wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 15.25. Kobietę znalazł przechodzień - powiedział Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Strzelił do kobiety

Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że obrażenia mogły powstać w wyniku postrzału.

- Prawdopodobnie sprawca użył do tego broni czarnoprochowej. Trwają szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Działania prowadzone są na lądzie, w wodzie i z powietrza, przy użyciu m.in. dronów policyjnych oraz psów tropiących - poinformował Michał Wiśniowski.

W akcji biorą udział psy tropiące Źródło zdjęcia: Swarzędz LIVE

Równolegle śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Policja zna już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o związek z atakiem, jednak nadal nie został on odnaleziony. - Mężczyzna znał się z kobietą dłuższy czas. Wiemy kim jest, ale nie wiemy, gdzie jest - mówi policjant.