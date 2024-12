"Król mafii wnuczkowej" nie będzie miał ponownego procesu

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasacje prokuratury i obrony od wyroku w sprawie "króla mafii wnuczkowej" - Arkadiusza Ł., pseudonim Hoss. Tym samym został utrzymany wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu skazujący go na karę sześć lat pozbawienia wolności.

W kasacji obrona Arkadiusza Ł. domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Wskazywano m.in. na liczne wątpliwości, co do legalności podsłuchów, które stanowiły główny materiał dowodowy w sprawie.