Selfie z turystą zwaliło ją z "nóg". 200-letnia rzeźba runęła na ziemię

Podziwiać, ale nie dotykać. Prosta zasada, jednak nie dla wszystkich. W muzeum w Rogalinie (woj. wielkopolskie) turysta nie mógł się oprzeć jednej z rzeźb i wspiął się na nią, by zrobić sobie selfie. Rzeźba z piaskowca runęła na ziemię.

W miniony weekend w ogrodzie przy Muzeum Pałacu w Rogalinie runęła na ziemię rzeźba z XVIII wieku. Nie zawiniła pogoda czy spróchniała gałąź, a człowiek. - W godzinach popołudniowych młody człowiek wspiął się na Ledę z łabędziem. To rzeźba autorstwa Augustyna Schoepsa, wybitnego poznańskiego rzeźbiarza, tego samego, który stworzył popularną Fontannę Prozerpiny - opowiada dr Ewa Leszczyńska, kierownik Muzeum Pałacu w Rogalinie.

- Jak widać, nie tak trudno uszkodzić rzeźbę. Zabytki w naszym ogrodzie rokokowym mają ponad 200 lat. Są wykonane z piaskowca, a to nie jest jakiś szczególnie wytrzymały materiał. Do tego wiele z nich było już pogruchotanych w czasie II wojny światowej. Wszystkie przeszły prace konserwatorskie, niektóre eksponaty trzeba było sklejać. To też sprawia, że są bardziej kruche - mówi dr Leszczyńska.