Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"Niezidentyfikowany przedmiot przy torach". Ruch pociągów wstrzymany

Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Na wysokości stacji Poznań Wschód zamknięta została linia kolejowa między Poznaniem i Wągrowcem. Kolej informuje o znalezieniu "niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach". - Sprawdzamy, czy odpadło coś metalowego od pociągu. Na razie nie stwierdzono żadnych uszkodzeń - przekazuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji, i dodaje, że działania podjęto po otrzymaniu zgłoszenia od jednego z dróżników.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Poznań. Na przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu pojawiły się służby.

Na profilu Kolei Wielkopolskich około godz. 14.30 opublikowano wpis, w którym poinformowano o przerwie w ruchu pociągów na szlaku Poznań Wschód - Czerwonak z powodu "znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach".

Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dodał, że działania zostały rozpoczęte po tym, jak dróżnika zaalarmowały "dziwne odgłosy".

- Trudno na razie stwierdzić, co mogło być źródłem tych odgłosów. W związku z najwyższą troską o dobro pasażerów i czujnością na wszelkiego rodzaju incydenty na kolei funkcjonariusze sprawdzają metr po metrze torowisko - podkreślił mł. insp. Borowiak w czasie rozmowy z tvn24.pl. Zaznaczył, że na razie zbyt wcześnie jest, żeby mówić, że doszło do jakiegokolwiek aktu dywersji.

- Podkreślam, że nie stwierdziliśmy żadnych uszkodzeń - dodaje policjant.

Ruch pociągów został wstrzymany.
Ruch pociągów został wstrzymany.
Źródło: Tomasz Wesołowski, TVN24

Wprowadzono komunikację zastępczą

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował, że w działaniach bierze udział jeden zastęp straży pożarnej, dostali wezwanie na prośbę policji. W kwestii szczegółów odsyła do policji. 

Rzecznik prasowy PKP PLK Radosław Śledziński poinformował, że linia kolejowa między Poznaniem i Wągrowcem na wysokości stacji Poznań Wschód została zamknięta. Wprowadzono zastępczą komunikację.

Służby pracują przy przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu.
Służby pracują przy przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu.
Źródło: Tomasz Wesołowski, TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wesołowski, TVN24

Udostępnij:
TAGI:
KolejPoznań
Czytaj także:
festiwal kolorow shutterstock_2453913511_1
Poznaliśmy kolor roku 2026
BIZNES
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
BIZNES
Puma
W pobliżu szkoły pojawiła się puma
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o wystąpienie Ziobry. "Nic o tym nie wiem"
Polska
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
BIZNES
imageTitle
Losowanie grup MŚ 2026. Relacja na żywo z ceremonii [WYNIKI]
EUROSPORT
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza
Maciej Michałek
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
BIZNES
Tragiczny wypadek w Magnuszewie
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
WARSZAWA
Postawę świadków wypadku zarejestrowała kamera monitoringu
Pieszy zmarł po wypadku. Wstrząsająca postawa świadków
Lublin
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
BIZNES
Eurofighter Typhoon RAF
Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"
Polska
cisnienie nadcisnienie shutterstock_2597624541
Rewolucyjny test na nadciśnienie. "Udało się zwizualizować chorobę"
Anna Bielecka
Mgły w Polsce
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega
METEO
Akt oskarżenia trafił do sądu. Księdzu grozi do 30 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia
Katowice
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
BIZNES
Quiz na 5TEK
Senni? Ten quiz was obudzi
Quizy
shutterstock_2105498867
Tym produktom coraz częściej mówimy: "Nie". Ale to wciąż za mało
Zdrowie
Nowy projekt rządu Ślub Plus? Ależ tu namieszali
Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali
Gabriela Sieczkowska
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
BIZNES
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
METEO
Amerykańska policja
Napisała książkę o stracie męża, jest oskarżona o jego zabójstwo
Świat
imageTitle
Setne zwycięstwo Kleabo w Pucharze Świata. Szwedki z całym podium
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki
Zdrowie
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady
BIZNES
Waldemar Żurek
"Przedstawiciel prezydenta nie odpowiedział na rzecz zasadniczą"
Polska
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
mezczyzna szpital tomografia shutterstock_2452325963
Limity na tomografię i rezonans magnetyczny? "To nieakceptowalne"
Anna Bielecka
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica