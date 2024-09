Motocyklista omal nie potrącił dziecka, po czym uciekł. Nagranie

Na filmie widać, jak kierujący pomarańczową dacią mija auta stojące w korku w kierunku centrum na ulicy Strzeszyńskiej. Gdy dojeżdża do przejścia dla pieszych zatrzymuje się, by przepuścić chłopca, który na hulajnodze chce przejść przez jezdnię na pasach.

Dziecko zachowało ostrożność. Na szczęście

Dziecko przeszło między autami i zatrzymało się, by zaczekać aż zahamuje auto jadące z jego prawej strony. Gdy kierowca zatrzymał się, w tym momencie wyprzedził go motocyklista. Kierujący jednośladem omal nie wjechał w chłopca. By uniknąć zderzenia, dziecko zrobiło pół kroku w tył, a motocyklista pochylił się w prawo. Wtedy zahaczył o wyprzedzane auto. Mimo to nie zatrzymał się i uciekł z miejsca zdarzenia.