Zaczęła rodzić, gdy w mieście trwał wyścig kolarski. Pomogli kobiecie dostać się do szpitala

Byli we właściwym miejscu i czasie, pomogli poszkodowanym dotrzeć do szpitali. Lubuscy policjanci eskortowali rodzącą kobietę, której w drodze na porodówkę przeszkodził wyścig kolarski. Wielkopolscy z kolei pomogli dostać się do szpitala mężczyźnie, który wypił kompot z osą.