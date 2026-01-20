Ewakuacja szkoły. Ktoś miał rozpylić kwas masłowy

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu odebrali około godziny 12:20. O interwencję, w związku z prawdopodobnym rozpyleniem kwasu masłowego w jednej z łazienek, prosił dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.

- Zgłoszenie obsługuje pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym zespół chemików. Strażacy będą weryfikować, o jaką substancję może chodzić - przekazał w czasie akcji aspirant Marcin Tecław z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Z budynku ewakuowano około 180 osób - głównie dzieci oraz ich opiekunów z klas na piętrze.

Po godzinie 14 strażacy poinformowali, że ich czujniki nie wykryły zagrożenia. - Akcja będzie zmierzać ku końcowi - powiedział Tecław.

