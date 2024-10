Prokuratura zbadała okoliczności wypadku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Podczas zajęć korzystano z maszyny do określania temperatury cieczy. Część uczniów została poparzona. Śledczy umorzyli postępowanie.

Dziewięciu kadetów - tyle osób ucierpiało w wypadku podczas zajęć z fizykochemii spalania i środków gaśniczych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Do zdarzenia doszło 13 maja. W zajęciach brało udział 20 osób i dwóch doświadczonych wykładowców. Do szpitala z poparzeniami trafiło osiem osób. Poszkodowani to uczniowie, którzy znajdowali się najbliżej urządzenia z gorącą cieczą.