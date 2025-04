Jowita ma szansę na drugie życie. Uniwersytet ma plan, teraz szuka architekta z wizją

Szósty dzień okupacji Domu Studenckiego Jowita w Poznaniu (14.12.2023) Źródło: TVN24

Dom Studencki Jowita miał pójść pod młotek, tak się jednak nie stało. Minister nauki obiecał pieniądze na modernizację akademika. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich właśnie ogłosiły konkurs na koncepcję przebudowy Jowity oraz zagospodarowania pobliskiego terenu.

- Po półrocznej współpracy z poznańskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich udało się rozpisać i ogłosić konkurs, który właśnie się rozpoczyna. Z niecierpliwością czekamy na propozycje, jakie do nas napłyną – mówi prof. Tadeusz Wallas pełnomocnik rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do spraw rozwoju uczelni oraz przewodniczący zespołu do spraw Jowity.

W środę (9 kwietnia) ruszył konkurs na najlepszą koncepcję zagospodarowania terenu wokół Domu Studenckiego Jowita oraz koncepcji przebudowy tego akademika. - Zależy nam, żeby prace konkursowe były różnorodne, żeby dużo osób wzięło w nim udział, bo miejsce jest szczególne, bardzo eksponowane, jest zamknięciem osi widokowych. Zależy nam na dobrej odpowiedzi na kontekst przestrzenny - przekazuje Joanna Kapturczak, sędzia referent sądu konkursowego.

Akademik Jowita znajduje się w samym centrum Poznania przy ul. Zwierzynieckiej. Sąsiaduje z popularnym wieżowcem "Bałtyk", który został nagrodzony w konkursie "Bryła Roku 2017". Blisko znajduje się też budynek Concordia Design Poznań, czyli odrestaurowana drukarnia z początków XX wieku.

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin ukaże się na stronie internetowej SARP-u. Prace w pierwszym etapie można składać do 27 czerwca 2025 roku.

"Nic nie jest jeszcze przesądzone"

- Cieszymy się, że sprawa DS Jowita nie stoi w miejscu. (...) Warto podkreślić, że na tym etapie nie jest jeszcze przesądzone, co stanie się z budynkiem DS Jowita. Pewne jest, że zgodnie z obietnicą chcielibyśmy pozostawić uniwersytecki akademik w centrum miasta - mówi prof. Tadeusz Wallas.

Władze uczelni zwracają również uwagę, że ogłoszenie konkursu to dopiero początek trudnej i długiej drogi. Po wyłonieniu zwycięzcy konkursu przyjdzie pora na przygotowanie projektu budowlanego. Ruszy również procedura uzyskania pozwolenia na budowę. - Wówczas wystąpimy do ministerstwa z wnioskiem o obiecane pieniądze, aby następnie, mamy nadzieję, rozpocząć prace. Realnie patrząc, stanie się to w 2028 roku - dodaje kanclerz UAM dr Marcin Wysocki.

Minister obiecał pieniądze

Według pierwotnych planów uczelni budynek dawnej Jowity miał zostać sprzedany, środki z tej transakcji miały pójść na budowę nowego domu studenckiego dla 400 osób. Przeciw tym planom w grudniu 2023 r. zaprotestowały m.in. Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa i OZZ Inicjatywa Pracownicza. Organizacje te zorganizowały kilkudniową okupację budynku, żądając jego wyremontowania i ponownego uruchomienia.

Okupacja zakończyła się po tym, jak do protestujących przyjechał minister nauki Dariusz Wieczorek. Zapowiedział, że resort zapewni uczelni odpowiednie dofinansowanie do remontu budynku. Pod koniec ubiegłego roku UAM otrzymał jednorazowe zwiększenie subwencji w kwocie 500 tys. zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury konkursu architektonicznego na modernizację i przebudowę DS Jowita. Odtworzony dom studencki ma kosztować ok. 100 mln zł.

