Ciężarówka wjechała do rowu, wypadły skrzynki z piwem

czytaj dalej

Po tragicznej śmierci nastoletniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki KO Magdaleny Filiks, kilka redakcji zainicjowało wspólny dziennikarski protest, pod którym zbierane są podpisy. Śmierć chłopca "stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki". "Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki" - czytamy.