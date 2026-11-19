Poznań Zakładała konta, robiła przelewy. Okazało się, że pomaga oszustom Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Najczęstsze i najskuteczniejsze cyberoszustwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Ta historia może być dla wielu osób przestrogą przed pochopnym działaniem w odpowiedzi na internetowe ogłoszenia szybkiego i łatwego zarobku - przekazał podkomisarz Wojciech Zeszot, rzecznik pilskiej policji.

Bank poinformował policję o podejrzanej aktywności na rachunku jednej ze swoich klientek. Policjanci wezwali 33-latkę na przesłuchanie, podczas którego, przyznała, że znalazła w internecie ogłoszenie o możliwości dodatkowego zarobku.

- Kobieta miała tylko prowadzić kilka rachunków bankowych, a otrzymane tam środki przekazywać dalej na wskazane przez rzekomego pracodawcę konta. Z każdego dnia takiej działalności przewidywany był zysk w kwocie od 150 do 300 złotych - poinformował rzecznik policji w Pile.

Kontakt ze zlecającym to zadanie odbywał tylko za pomocą komunikatora internetowego. Z kolei historia rozmów szybko była usuwana.

Banki ostrzegały, ona nie słuchała

Jak ustalili policjanci, proceder trwał od 12 sierpnia do 10 września 2025 roku. W tym czasie, 33-latka przyjęła 150 przelewów od nieznanych jej osób na założone przez siebie konta bankowe.

- Z uwagi na niestandardowy i podejrzany ruch na koncie, niektóre rachunki zostały przez banki zablokowane, o czym kobieta była informowana. 33-latka nie zważała jednak na ostrzeżenia tylko dalej brała udział w przestępczym procederze otwierając nowe rachunki w innych bankach - wytłumaczył rzecznik policji w Pile.

I tak kobieta założyła aż sześć kont w różnych bankach.

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Kwoty były małe, więc milczeli

Już wiadomo, że w sprawie pokrzywdzone są 142 osoby i to z całej Polski. Większość z nich nie zgłaszała oszustwa. Jak tłumaczyli policjantom, kwoty, które jednorazowo przelewali wahały się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Oszuści mamili ich inwestycjami, choć niektórzy przelewali również "opłaty wstępne" za rozpoczęcie pracy.

Kwoty może i niewielkie, ale liczba przelewów była duża. W ciągu miesiąc kobieta przekazała dalej ponad 47 tysięcy złotych. Środki przelewała na wskazane rachunki zagraniczne oraz kantory walut cyfrowych.

Usłyszała 150 zarzutów

Policjanci zakończyli pracę nad tą sprawą i kilka tygodni temu, przekazali do sądu akt oskarżenia. 33-latce postawiono aż 150 zarzutów. Wszystkie dotyczyły pomocnictwa w oszustwach.

- W tym przypadku kobieta brała udział w procederze oszustwa na szeroką skalę. Miała odpowiadać tylko za odbieranie i przekazanie dalej środków. Niestety w rzeczywistości były to wyłudzone pieniądze, a swoim działaniem 33-latka pomogła przestępcom nie tylko szybko zdobyć ich łup, ale przede wszystkim zatrzeć ślady i utrudnić służbom pracę - dodał podkomisarz Zeszot.

Teraz za popełnione przestępstwa kobiecie grozi kara do ośmiu lat więzienia.