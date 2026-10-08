Poznań 13-latek przyniósł do szkoły nóż. "Nie wyjmował go z plecaka" Oprac. Svitlana Kucherenko |

Ataki w szkołach na terenie województwa mazowieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

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Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 października po godzinie 14 na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pępowie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od dyrekcji szkoły podstawowej, dotyczące 13-letniego ucznia, który przyszedł do szkoły, mając w plecaku nóź. Chłopiec pokazał go koledze, a ta informacja została przekazana nauczycielom i dyrekcji - przekazała w rozmowie z tvn24.pl kom. Monika Curyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu.

Nie wyjmował noża z plecaka

Funkcjonariusze przeprowadzili rozmowy ze świadkami oraz zabezpieczyli nóż. - Jak ustalili policjanci, przez cały pobyt w szkole 13-latek nie wyjmował go z plecaka - dodaje.

O zdarzeniu zostali poinformowani rodzice nastolatka, którzy przybyli do szkoły. Wszystkie czynności z udziałem 13-latka były prowadzone w obecności jego opiekunów prawnych oraz zgodnie z procedurami dotyczącymi osób nieletnich.

- W tej całej sytuacji bardzo ważna była szybka i właściwa reakcja uczniów oraz dyrekcji szkoły - podkreśliła policjantka.

Policjanci będą teraz kompletować materiał w tej sprawie. Sprawa zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.