Poznań Wyprzedzała, zderzyła się z drugim autem. Pięć osób w szpitalu Rafał Molenda |

Wyprzedzanie zakończyło się dachowaniem Źródło wideo: PSP Grodzisk, KPP Nowy Tomyśl Źródło zdj. gł.: PSP Grodzisk

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Do zdarzenia doszło w piątek na drodze wojewódzkiej numer 307. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 9.15. Policjanci wstępnie odtworzyli przebieg zdarzenia. Volkswagenem golfem kierowała 22-latka.

- Nie upewniła się co do możliwości zmiany pasa ruchu i podjęła nieprawidłowy manewr wyprzedzania, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącą Kią Sportage - powiedziała podkom. Barbara Sobieszek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Samochód, który prowadziła 22-latka wypadł z drogi i dachował.

Pięć osób poszkodowanych

Kią jechały cztery osoby, Volkswagenem dwie. Ratownicy przewieźli do szpitala pięć osób. Wśród nich znalazło się dwoje dzieci w wieku ośmiu i dziewięciu lat. Według informacji policji, poszkodowani nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu. Wszyscy są pod opieką lekarzy.

Policja prowadzi postępowanie. 22-latka, wraz z innymi poszkodowanymi, przebywa w szpitalu. Jaki konsekwencje poniesie? To zależy od trwałości obrażeń u osób rannych. - Czy będą powyżej dni siedmiu, czy poniżej. Od tego jest zależna kwalifikacja czynu, czy to będzie traktowane jako wypadek, czy jako kolizja - tłumaczy podkom. Sobieszek.

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