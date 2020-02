"Nie damy się zastraszyć". Wspólne zdjęcie i stanowisko sędziów z Kościana

"Liczę się z tym, że zostanę odwołana"

Kościańscy sędziowie poinformowali, że w związku z wejściem w życie nowelizacji, pięcioro z nich wstąpiło do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zgromadzenie zobowiązało prezes Sądu Rejonowego w Kościanie do opublikowania stanowiska na stronie internetowej sądu oraz przekazania go prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu. Komunikat został dodany do zdjęcia wszystkich sędziów kościańskiego sądu trzymających kartki z hasłami "Dziś sędziowie – jutro Ty" oraz "Nie damy się zastraszyć". Prezes Sądu Rejonowego w Kościanie sędzia Joanna Nyczka podkreśliła, że zdjęcie prawników z hasłami protestacyjnymi zostało umieszczone na stronie internetowej w styczniu. W czwartek, po jednogłośnym przegłosowaniu uchwały, dodano do niego komunikat w sprawie nowelizacji ustaw. - Liczę się z tym, że zostanę odwołana ze stanowiska, ale jestem gotowa na takie konsekwencje. Ale do tej pory spotykałam się tylko z pozytywnymi reakcjami sędziów z sądu okręgowego - zaznaczyła. - To nie jest działalność polityczna. To jest obrona pryncypiów. Działamy w interesie wszystkich obywateli, a nie w obronie jakichś przywilejów sędziowskich. Nie jest to też wyrazem naszej postawy politycznej (...) w ramach ewentualnego postępowania dyscyplinarnego myślę, że każdy z nas będzie się w ten sposób bronić - powiedziała prezes sądu.