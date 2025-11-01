"Miał chwycić jedną dziewczynkę za rękę, drugą za kaptur". Sprawa trafiła na policję

Ostrze od temperówki, igły i gwoździe w słodyczach na Halloween. "To jest absolutne zło" Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN

Jak przekazała mł. asp. Anna Klój z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, policjanci z komisariatu w Luboniu przyjęli zawiadomienie o naruszeniu nietykalności dwóch dziewczynek, które w piątek wieczorem zbierały słodycze w ramach zabawy halloweenowej.

Dzieci zapukały tego dnia do drzwi jednego z mieszkań. Otworzył im mężczyzna, który miał być zdenerwowany zachowaniem innej grupki dzieci, które obrzuciły jego mieszkanie jajkami.

Podczas utarczki słownej mężczyzna miał chwycić jedną z dziewczynek za rękę, a drugą za kaptur.

Policjanci zebrane w sprawie materiały przekażą do prokuratury celem oceny prawno-karnej.