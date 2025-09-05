Logo strona główna
Poznań

Zaczęło się od przyczepy. Ogień przeniósł się na dom

Pożar w gminie Kórnik
Pożar przyczepy kempingowej i domu w gminie Kórnik
Źródło: KW PSP w Poznaniu
16 zastępów straży pożarnej zostało skierowanych do pożaru domu jednorodzinnego w gminie Kórnik pod Poznaniem. Budynek zajął się ogniem po tym, jak zapaliła się przyczepa kempingowa.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17. Początkowo służby otrzymały informację o pożarze przyczepy kempingowej, jednak po czasie okazało się, że ogniem zajęło się poddasze domu jednorodzinnego.

Pożar w gminie Kórnik
Pożar w gminie Kórnik
Źródło: KW PSP w Poznaniu

"Akcja gaśnicza idzie w dobrym kierunku"

- Na miejscu pracuje obecnie 16 zastępów straży pożarnej. Pożar nie jest zlokalizowany, ale akcja gaśnicza idzie w dobrym kierunku - poinformował TVN24 przed godziną 19 młodszy aspirant Martin Halasz z wielkopolskiej straży pożarnej.

Jak powiedział Halasz, nie ma informacji, by w tym zdarzeniu ktoś ucierpiał.

Pożar w gminie Kórnik
Pożar w gminie Kórnik
Źródło: KW PSP w Poznaniu
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Poznaniu

