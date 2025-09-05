Zaczęło się od przyczepy. Ogień przeniósł się na dom

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 17. Początkowo służby otrzymały informację o pożarze przyczepy kempingowej, jednak po czasie okazało się, że ogniem zajęło się poddasze domu jednorodzinnego.
"Akcja gaśnicza idzie w dobrym kierunku"
- Na miejscu pracuje obecnie 16 zastępów straży pożarnej. Pożar nie jest zlokalizowany, ale akcja gaśnicza idzie w dobrym kierunku - poinformował TVN24 przed godziną 19 młodszy aspirant Martin Halasz z wielkopolskiej straży pożarnej.
Jak powiedział Halasz, nie ma informacji, by w tym zdarzeniu ktoś ucierpiał.
