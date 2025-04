Do zdarzenia doszło w Koninie

Policja zatrzymała w poniedziałek ordynatora oddziału onkologicznego ze szpitala w Koninie. Jak przekazała dziś wielkopolska policja, Artur Z. jest podejrzany o wielokrotne wykorzystywanie seksualne nieletnich. Do sprawy zatrzymano wraz z nim również drugiego mężczyznę. Obu grozi kara nawet do 12 lat więzienia.

Artur Z., ordynator oddziału onkologicznego z pododdziałem hematologicznym szpitala w Koninie, został w poniedziałek zatrzymany przez policję – potwierdziła w środę dyrektor placówki Krystyna Brzezińska. Dyrektor zapewniła, że oddział pracuje zgodnie z planem. Wyznaczono zastępcę kierownika.

Jak podała w czwartek Komenda Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Artur Z. jest podejrzany o wielokrotne wykorzystanie seksualne nieletnich, co najmniej od 2013 roku. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Koninie został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Czytaj też: Myszków. Lekarz z zarzutami korupcyjnymi >>> Wraz z ordynatorem szpitala w Koninie policja zatrzymała również drugiego mężczyznę, podejrzanego o to samo przestępstwo. Według informacji "Gazety Wyborczej", to Krzysztof A., organista z kościoła w Turku. Lektorem i ministrantem w tym kościele był onkolog Artur Z. Służył do mszy, czytał Pismo Święte.

Policjanci z poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli ich sprzęt teleinformatyczny i nośniki danych.

Policja zbierała dowody od kilku miesięcy

Informację, że dwóch mężczyzn z Turku wykorzystywało seksualnie nieletnich chłopców policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu otrzymali pod koniec 2024 roku. Po sprawdzeniu informacji funkcjonariusze zawiadomili prokuraturę i zaczęli zbierać materiały dowodowe. Okazały się one na tyle istotne, że prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Turku wszczęli śledztwo.