Motocyklista potrącił 12-letnie dziecko
Około godziny 17 motocyklista potrącił dziecko w Jankowie pod Kaliszem (Wielkopolska).
Na miejsce zadysponowano między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wciąż pracują tam trzy zastępy straży pożarnej oraz policja.
- Według wstępnych ustaleń 27-letni motocyklista potrącił 12-letniego chłopca, którego przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Z kolei motocyklistę do szpitala zabrała karetka pogotowia - powiedziała.
Dodała, że motocyklista był trzeźwy, ale nie posiadał „wymaganej kategorii uprawnień do prowadzenia tego pojazdu”. Policja wciąż ustala szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl, PAP