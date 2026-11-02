Motocyklista potrącił 12-letnie dziecko

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Około godziny 17 motocyklista potrącił dziecko w Jankowie pod Kaliszem (Wielkopolska).

Na miejsce zadysponowano między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wciąż pracują tam trzy zastępy straży pożarnej oraz policja.

- Według wstępnych ustaleń 27-letni motocyklista potrącił 12-letniego chłopca, którego przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Z kolei motocyklistę do szpitala zabrała karetka pogotowia - powiedziała.

Dodała, że motocyklista był trzeźwy, ale nie posiadał „wymaganej kategorii uprawnień do prowadzenia tego pojazdu”. Policja wciąż ustala szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia.