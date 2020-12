Czołowe zderzenie z ciężarówką. Dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 10:00 na drodze krajowej nr 15 na wysokości Gulczewa pod Wrześnią (woj. wielkopolskie). Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że osoba kierująca samochodem marki opel astra jadąc w kierunku Wrześni, z niewiadomych przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, wjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką marki scania - mówi Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.

Kierowca ciężarówki został przetransportowany do szpitala, gdzie zostanie pobrana mu krew do dalszych badań.

Są objazdy

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. Droga jest zablokowana, wyznaczone zostały objazdy. Policjanci apelują do kierowców, by stosowali się do ich poleceń i nie tamowali ruchu.