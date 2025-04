Pociąg zderzył się z autem i pojechał dalej

Zderzenie pociągu z samochodem na trasie Warszawa-Poznań Źródło: Daniel/Kontakt24

W sobotę w miejscowości Grodna (Wielkopolskie) doszło do wypadku na linii kolejowej Warszawa-Poznań. Samochód osobowy wjechał na przejazd i uderzył w pociąg Intercity. Ten zatrzymał się dopiero 10 kilometrów dalej.

Pierwszą informację o zderzeniu otrzymaliśmy na Kontakt 24. Wiadomość od czytelnika potwierdziła policja.

- Na linii kolejowej Warszawa-Poznań samochód osobowy uderzył w pociąg Intercity. Pociąg się nie zatrzymał i dojechał do linii kolejowej w Kole, gdzie nadal stoi - poinformowała mł. kpt. Katarzyna Wojciechowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Siła uderzenia nieduża, maszynista nie zorientował się

Dlaczego maszynista zatrzymał pociąg około 10 kilometrów od miejsca zdarzenia zapytaliśmy biuro prasowe PKP Intercity.

- Zdarzenie dotyczy pociągu 3823 relacji Kraków - Szczecin. Są to pociągi zespolone, jednostka FLIRT. Do zdarzenia doszło na linii kolejowej numer trzy. W pociąg wjechał samochód osobowy. Maszynista na początku nie zorientował się, że doszło do takiego zdarzenia i został o tym poinformowany przez innego maszynistę - przekazała przedstawicielka PKP Intercity.

- Siła uderzenia nie była duża, nie spowodowała trwałych uszkodzeń pociągu, który miał tylko zarysowania. Nikomu nic się nie stało, a sam skład nadawał się do dalszej jazdy. Za zgodą dyżurnego ruchu pociągów, maszynista pojechał dalej. Zatrzymał się dopiero na stacji Koło, gdzie policja zdecydowała, że skład nie może kontynuować dalszej jazdy - dodała.

Jedna osoba potrzebowała pomocy

Samochód pozostał na przejeździe kolejowym we wsi Grodna. Podróżowały nim dwie osoby, które były przytomne po zdarzeniu.

- Jednej udzielono pierwszej pomocy, druga tej pomocy odmówiła. Pasażerka, która otrzymała kwalifikowaną pierwszą pomoc, jest zaopiekowana przez zespół ratownictwa medycznego. Na to zdarzenie najechał kolejny pociąg, ale zatrzymał się w bezpiecznej odległości - przekazała Wojciechowska.

Zdjęcia, który publikujemy, otrzymaliśmy od pasażera tego drugiego pociągu:

Zderzenie pociągu z samochodem na trasie Warszawa-Poznań

200 osób w pociągu, ruch wstrzymany

Ruch kolejowy na trasie Warszawa–Poznań został wstrzymany w obu kierunkach. - Szlak na wniosek służb jest zamknięty. Ciężko jest nam na ten moment powiedzieć, ile będzie trwało opóźnienie. Czekamy na dalsze decyzje. W pociągu podróżuje 200 osób, a podróżni są pod opieką drużyny konduktorskiej - usłyszeliśmy od przedstawicielki Intercity.