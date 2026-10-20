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Poznań

Policjanci-przebierańcy zatrzymani. Grozili torturami i okradli

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Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Policjanci-przebierańcy zatrzymani. Odpowiedzą za rozbój
Źródło wideo: KWP Poznań
Źródło zdj. gł.: KWP Poznań
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Zapukali do drzwi, pokazali sfałszowane nakazy przeszukania, policyjne emblematy i broń. Po wejściu do środka skrępowali właściciela domu i wymusili na nim, by wskazał, gdzie trzyma pieniądze. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych mundurowi znaleźli mundury, policyjne opaski, kamizelki taktyczne, a także broń i materiały wybuchowe.

30 września 2026 roku pod jeden z domów w powiecie gnieźnieńskim przyjechała grupa mężczyzn. Podawali się za funkcjonariuszy policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Właścicielowi domu pokazali nakazy przeszukania, policyjne emblematy oraz broń. Jak się okazało - fałszywe.

- Po wejściu do budynku napastnicy skrępowali właściciela kajdankami i związali mu nogi. Grozili mu torturami oraz użyciem broni, a następnie wymusili na nim wskazanie miejsca przechowywania pieniędzy. Sprawcy zrabowali znaczną sumę gotówki i uciekli - wyjaśnia nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Pokrzywdzonemu udało się uwolnić i powiadomić policję.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Ustalili i zatrzymali pięć osób

Sprawą zajęli się kryminalni z Poznania i Gniezna, a wszystko nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Słupcy. Zgromadzony materiał dowodowy, w tym ślady kryminalistyczne, nagrania z monitoringu oraz przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia, pozwoliły ustalić tożsamość osób, które mogły brać udział w zdarzeniu.

13 października policjanci zatrzymali pięć osób. Jedna z nich po przesłuchaniu została zwolniona.

- Przeszukania przeprowadzone w miejscach ich zamieszkania doprowadziły do ujawnienia licznych przedmiotów mogących mieć związek z przestępczą działalnością. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi mundury policyjne, opaski naramienne z napisami CBŚP, kamizelki kuloodporne i taktyczne, odzież taktyczną, kominiarki oraz etui z przypiętymi gwiazdami z napisem CBŚP. Wśród ujawnionych przedmiotów znajdowały się również kamizelki z napisami "Policja", repliki broni, noże oraz narzędzia, które mogły służyć do popełniania przestępstw, w tym młot wyburzeniowy i nożyce do cięcia drutu - wymienia Święcichowski.

Zabezpieczone u zatrzymanych przedmioty
Zabezpieczone u zatrzymanych przedmioty
Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Policjanci zabezpieczyli także 11 metalowych skrzyń z amunicją różnego kalibru, kilkanaście sztuk krótkiej i długiej broni palnej, materiały wybuchowe, zapalniki elektryczne, lont prochowy oraz proch strzelniczy, urządzenie do zagłuszania sygnałów, dron, telefony starszego typu, karty SIM, nośniki danych i komputery. Znaleźli też ponad 300 gramów amfetaminy oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 190 tysięcy złotych.

- Wszystkie zabezpieczone przedmioty i substancje będą podlegały dalszej analizie w toku prowadzonego postępowania - wyjaśnia Święcichowski.

Czwórka w areszcie

Cztery zatrzymane osoby usłyszały zarzut dokonania wspólnie i w porozumieniu rozboju. Dodatkowo 59-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości amfetaminy.

- Najmłodszy z podejrzanych, 18-letni mieszkaniec gminy Września, po wykonaniu czynności procesowych został zwolniony. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji - podaje Święcichowski.

Pozostali trzej podejrzani, 18-letni mieszkaniec Środy Wielkopolskiej oraz 54-letni i 59-letni mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, na wniosek prokuratora zostali aresztowani na trzy miesiące.

Podejrzanym za zarzucane czyny grozi nawet 15 lat wiezienia. - Postępowanie pozostaje w toku. Śledczy prowadzą dalsze czynności, a podejrzani mają w najbliższym czasie usłyszeć kolejne zarzuty - dodaje Święcichowski.

Źródło: tvn24.pl
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