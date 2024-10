Zawalił się pod nim strop, przez trzy dni wołał o pomoc

Wszedł na strych spalonego budynku, nagle zawalił się pod nim strop. 47-latek ze złamaną nogą wylądował w piwnicy. Mężczyzna doczołgał się na parter i wołał o pomoc. Po trzech dniach usłyszeli go policjanci, którzy akurat pojawili się w pobliżu.

Policjanci patrolując gminę Lipka (woj. wielkopolskie) usłyszeli wołanie o pomoc. Odgłosy dochodziły ze spalonego budynku gospodarczego, który znajdował się w pobliżu drogi gruntowej. - Budynek nie posiadał okien. Z uwagi na to, że drzwi do pomieszczenia były zamknięte, mundurowi siłowo weszli do środka. W pomieszczeniu na tapczanie leżał mężczyzna, który nie mógł się poruszać. Był wychłodzony i odwodniony - przekazał asp. Damian Pachuc, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.