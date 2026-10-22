Poznań Stracił panowanie nad autem, dachował i uciekł. Kierowcą był pijany 16-latek Aleksandra Arendt-Czekała |

Rzecznik wielkopolskiej policji o pijanym 16-latku za kierownicą auta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Chodzież

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We wtorek wieczorem policjanci z Chodzieży dostali zgłoszenie. Wynikało z niego, że we wsi Studźce (Wielkopolska) leży samochód po dachowaniu. Kiedy patrol dotarł na miejsce, okazało się, że kierowca uciekł z jednym z pasażerów.

Nastolatek jechał za szybko i stracił panowanie nad autem Źródło zdjęcia: KPP Chodzież

- Wkrótce został zatrzymany i okazało się, że to 16-latek. Był pijany, Miał ponad promil alkoholu w organizmie Oczywiście nie miał żadnych uprawnień do prowadzenia tego samochodu - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

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16-latek przewoził jeszcze dwóch kolegów. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Małoletni kierowca nie uniknie konsekwencji. - Odpowie za stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia tych pasażerów. Jego sprawa trafi do sądu dla nieletnich - dodał Borowiak.

Policjanci wyjaśniają jeszcze skąd nastolatek miał samochód. - Ustalamy, czy było to krótkotrwałe użycie pojazdu albo, czy jakiś dorosły udostępnił 16-latkowi ten pojazd - przekazała asp. sztab. Marta Migdalczyk, rzeczniczka chodzieskiej policji.