Miał "wolne dwa miliony", wybrał dom pomocy społecznej i dom dziecka

- Sytuacja wyglądała tak, że wiosną do gabinetu mojego poprzednika zadzwoniła osoba, która poinformowała, że chciałaby wesprzeć jakieś cele społeczne realizowane przez starostwo. To był niepozorny telefon. Niczego wielkiego nie oczekiwaliśmy. Umówiliśmy się na spotkanie - mówi tvn24.pl Urbański.

"To gest, który rzadko się zdarza"

Darczyńca chce pozostać anonimowy. Wiadomo jedynie, że to osoba z powiatu chodzieskiego. Starosta zdecydował się podziękować publicznie za to wsparcie finansowe. - Ta osoba nie chciała rozgłosu, ale uznałem, że trzeba o tej pomocy powiedzieć głośno, bo to gest, który rzadko się zdarza. Bardzo to doceniamy - mówi Urbański.