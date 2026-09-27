Poznań Auto na boku, ciągnik w rowie. Nie zauważył, że jest wyprzedzany Filip Czekała |

Bucz. Zderzenie auta z ciągnikiem Źródło wideo: KPP Wolsztyn Źródło zdj. gł.: KPP Wolsztyn

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zderzenia doszło w sobotę po godzinie 12 w miejscowści Bucz. - Kierujący ciągnikiem, wykonując manewr skrętu w lewo w drogę gruntową, nie zauważył wyprzedzającego go samochodu. Kierowca Volkswagena uderzył w ciągnik i doszło do kolizji - mówi aspirant sztabowy Maciej Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał Źródło zdjęcia: KPP Wolsztyn

"Policjanci byli zszokowani"

Zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, samochód osobowy wylądował na boku, zniszczony został jego cały przód. - Karetka była wezwana na miejsce, ale okazało się, że uczestnicy zdarzenia żadnych obrażeń nie mieli. Sami policjanci byli zszokowani tym, że tam nikomu nic się nie stało - dodaje Borowski.

Obaj kierowcy byli trzeźwi. - Kierujący ciągnikiem 18-latek został ukarany mandatem karnym - wyjaśnia Borowski. Portfel kierowcy ciągnika uszczupli się o 1500 złotych, dostał także 12 punktów karnych.