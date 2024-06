Awaria na stacji Poznań Główny. "Utrudnienia mogą występować do 4 czerwca"

Utrudnienia na stacji kolejowej Poznań Główny. Nad ranem doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Niektóre odjazdy były opóźnione nawet o ponad 100, a nawet 200 minut, inne składy odwołano. Do godzin popołudniowych nie udało się usunąć awarii, służby cały czas pracują nad problemem. Utrudnienia mogą potrwać do wtorku.

Około godz. 3.30 na stacji Poznań Główny doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. W związku z tym pasażerowie, którzy podróżują pociągami przejeżdżającymi przez poznański węzeł kolejowy, muszą się uzbroić w cierpliwość.

- Pociągi jeżdżą, jednak mogą występować opóźnienia sięgające nawet powyżej 30 minut. Niektóre pociągi regionalne mogą być odwołane lub kursować w skróconej relacji. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Zmiany można śledzić również w aplikacji i stronie Portal Pasażera - przekazał Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Na tablicy odjazdów i przyjazdów pasażerowie mogli zobaczyć, że opóźnienia są jednak znacznie większe niż 30 minut. Jak podały PKP, pociąg "Stoczniowiec" z Gdyni do Zielonej Góry miał 235 minut opóźnienia. Kwadrans mniej miał pociąg "Jeziorak" z Olsztyna do Wrocławia. O prawie 200 minut opóźniony był skład Kolei Wielkopolskich z Wągrowca do Wolsztyna. Niewiele mniej, bo 155 minut opóźnienia miał "Strzelecki" z Warszawy do Zielonej Góry. W cierpliwość musieli się też uzbroić pasażerowie Berlin-Warszawa Express, który miał ruszyć z Poznania o 11.06.

To tylko część z opóźnionych pociągów. Wszystkie połączenie można weryfikować na bieżąco na Portalu Pasażera.

Awaria może potrwać do wtorku TVN24

Odwołane pociągi

Po godzinie 16 usterki wciąż nie naprawiono. Cały czas były notowane opóźnienia. Koleje Wielkopolskie poinformowały w komunikacie o pociągach, które zostały odwołane.

– 77880 relacji Wronki 7:11 – Poznań Gł. – 70839 relacji Poznań Gł. 6:56 – Szamotuły – 77898 relacji Szamotuły 7:54 – Poznań Gł. – 77860 relacji Nowy Tomyśl 7:25 – Poznań Gł. – 70927 relacji Kościan 7:38 – Poznań Gł. – 77444 relacji Poznań Gł. 7:03 – Kościan – 77515 relacji Kościan 8:08 – Poznań Gł. – 70920 relacji Poznań Gł. 6:53 – Kostrzyn Wlkp. – 77795 relacji Kostrzyn Wlkp. 7:34 – Poznań Gł. – 70941 relacji Poznań Gł. 7:09 – Oborniki Wlkp. – 70998 relacji Oborniki Wlkp. 7:01 – Poznań Gł. – 70930 relacji Oborniki Wlkp. 8:50 – Poznań Gł. – 77919 relacji Poznań 7:44 – Rogoźno Wlkp. – 77942 relacji Rogoźno Wlkp. 9:58 – Poznań Gł. – 77787 relacji Poznań Gł. 8:15 – Nowy Tomyśl – 77830 relacji Nowy Tomyśl 10:18 – Poznań – 77568 relacji Poznań Gł. 8:19 – Środa Wlkp. – 77575 relacji Środa Wlkp. 9:46 – Poznań Gł. – 77696 relacji Poznań Gł. 9:52 – Koło – 70902 relacji Poznań Gł. 9:57 – Środa Wlkp. – 77989 relacji Środa Wlkp. 10:44 – Poznań Gł. – 70922 relacji Poznań Gł. 7:14 – Kostrzyn – 77737 relacji Kostrzyn 8:28 – Poznań Gł. – 77440 relacji Poznań Gł. 11:44 – Kościan – 70904 relacji Opalenica 12:10 – Poznań Gł. – 77709 relacji Koło 13:02 – Poznań Gł. – 70907 relacji Poznań Gł. 13:10 – Opalenica – 70929 relacji Kościan 13:29 – Poznań Gł. – 77367 relacji Wolsztyn 14:16 – Poznań Gł. – 77734 relacji Opalenica 14:32 – Poznań Gł. – 77768 relacji Poznań Gł. 15:16 – Kościan – 77734 relacji Poznań Gł. 15:18 – Kostrzyn Wlkp. – 70192 relacji Poznań Gł. 16:05 – Pobiedziska – 77791/0 relacji Kostrzyn Wlkp. 16:39 – Poznań Gł. – 77779 relacji Kościan 17:01 – Poznań Gł. – 70918 relacji Pobiedziska 17:37 – Poznań Gł.

"Z uwagi na awarię występować będą także opóźnienia. Zarządca infrastruktury – PKP PLK S.A pracuje nad usunięciem awarii. Utrudnienia mogą występować do 4 czerwca włącznie. Za utrudnienia przepraszamy" - czytamy w komunikacie wielkopolskiego przewoźnika.

"Nie czuję się dobrze poinformowana"

Jak relacjonował rano dziennikarz TVN24, który był na miejscu, pasażerowie nie kryli frustracji. Niektórzy nie pierwszy raz trafiają na awarię urządzeń sterowania w Poznaniu. - Część narzeka na brak informacji o zmianach. Szczególnie zagubione wydają się starsze osoby - mówił Paweł Łabęda z TVN24.

- Nie czuję się dobrze poinformowana o sytuacji. Na peronach brakuje osób informujących o opóźnieniach, szczególnie dla starszych osób byłoby to pomocne. Poza tym informacje na tablicach nie są aktualizowane - powiedziała rano jedna z pasażerek czekająca na pociąg do Bydgoszczy.

Próbują naprawić awarię

Jak przekazała Magdalena Janus z PKP PLK, zarówno producent urządzenia sterowania ruchem, jak i kolejarze oraz służby techniczne pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem planowego rozkładu jazdy.

PKP PLK apeluje do pasażerów, by ci ze szczególną uwagą nasłuchiwali komunikatów pojawiających się na dworcu, stacjach kolejowych i w pociągach. - Powołany został także specjalny zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który czuwa nad zmienioną organizacją ruchu - przekazuje Śledziński.

Przyczyny zdarzenia ma zbadać komisja kolejowa.

Opóźnione pociągi w Poznaniu TVN24

Nie pierwszy raz

To nie pierwsza taka awaria na stacji Poznań Główny. Poprzednia wydarzyła się 13 lutego. Wówczas opóźnienia sięgały blisko 100 minut. Wcześniej również dochodziło do podobnych sytuacji. Dlatego w 2021 roku poznański magistrat skierował pismo do PKP, w którym prosił o wyjaśnienia przyczyny tak częstych awarii.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego stacja Poznań Główny jest drugą pod względem wielkości wymiany pasażerskiej największą stacją w kraju.

Autorka/Autor:aa,mm/gp,tok

Źródło: tvn24.pl