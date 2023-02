"W ciągu minuty mogli wyprodukować 2 tysiące papierosów". Pięć osób stanie przed sądem

Funkcjonariusze Straży Granicznej rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która miała zajmować się produkcją i sprzedażą nielegalnych papierosów. "Posiadali kompletne linie technologiczne, które w ciągu minuty mogły wyprodukować od 1 800 do 2 000 sztuk papierosów" - mówi rzeczniczka W-MOSG mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Pod koniec stycznia do łódzkiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu Ukraińcowi, 52-letniemu Białorusinowi oraz 38-latkowi z powiatu kutnowskiego. Przed polskim wymiarem sprawiedliwości staną również 47 i 49-letni mieszkańcy Włocławka.

Jak ustalono podczas śledztwa, proceder trwał od lutego 2019 roku do listopada 2020 roku. Przez ten czas grupa przestępcza wyprodukowała co najmniej 6 mln sztuk nielegalnych papierosów o wartości ponad 4,3 mln zł.

Jak podkreśla Aleksandrowicz, gang usiłował wytworzyć z 1 700 kilogramów tytoniu wyroby do palenia o wartości 1,2 mln zł.

- To im się nie udało, ponieważ funkcjonariusze Straży Granicznej przyłapali ich na gorącym uczynku, podczas produkcji papierosów - tłumaczy.

Doskonale przygotowani od strony technicznej

- Okazało się, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej posiadali kompletne linie technologiczne, które w ciągu minuty mogły wyprodukować od 1 800 do 2 000 sztuk papierosów. W toku śledztwa ustalono również, że Ukrainiec kupował lub wynajmował pojazdy osobowe i ciężarowe na inne nazwiska i inne dokumenty, które służyły do przewożenia papierosów i krajanki tytoniowej, natomiast osobówki służyły do konwojowania załadowanych ciężarówek - mówi rzeczniczka.